Полторак назвал причины небоевых потерь военных

Основные причины небоевых потерь военнослужащих - болезни, нарушения мер безопасности и употребления алкоголя.

Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в субботу, 28 октября.

"Небоевые потери, к сожалению, еще есть. Они были с первого дня агрессии Российской Федерации, причины совершенно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает - от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", - сказал Полторак.

Он также отметил, что каждый случай расследуют и принимают меры, чтобы такое не повторялось.