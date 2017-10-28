Полторак назвал причины небоевых потерь военных

28 октября 2017 г. 13:17
Источник: Новое Время
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Основные причины небоевых потерь военнослужащих - болезни, нарушения мер безопасности и употребления алкоголя.

Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в субботу, 28 октября.

"Небоевые потери, к сожалению, еще есть. Они были с первого дня агрессии Российской Федерации, причины совершенно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает - от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", - сказал Полторак.

Он также отметил, что каждый случай расследуют и принимают меры, чтобы такое не повторялось.

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