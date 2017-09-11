Полторак в Харькове. Подробности визита

11 сентября 2017 г. 17:52
Автор: Наталья Белокудря
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В день своего профессионального праздника танкисты института танковых войск НТУ "ХПИ" подготовили военно-спортивное представление. По легенде
на украинский блок-пост было совершено вероломное нападение русских диверсантов, но благодаря умелым действиям танкистов, враг был повержен:

Из 139 курсантов института танковых войск, 90 участники боевых действий на Донбассе. Александр Курганский - один из них в 28 лет у парня- орден "За мужество" 3 степени:

Александр Курганский, курсант военного института танковых войск НТУ "ХПИ"

Нам потрібно було переїхати до одного блокпосту, ми не знали , хто та знаходиться. Так трапилось, що зв’язку не було і при під’їзді до нього нас почали обстрілювати – ми не могли знать там наші, чи війська противника і мій танк отримав сім! Попадань з РПГ і екіпаж залишився живий!
 

По словам министра обороны Украины- Степана Полторака в ближайшее время на вооружение ВСУ поступят танки "Оплот":

Степан Полторак, министр обороны Украины

В цьому році, буквально на наступному тижні - буде підписаний договорів і почате фінансування закупки таких танків,і я хотів сказати рівень підготовки оснащення танками які стоять на озброєнні значно підвищились, вони проходять модернізацію як у Харкові так і на Львівському бронетанковому заводі

Количество новых боевых машин и когда именно они попадут в танковые подразделения, министр Полторак не назвал. Прибавил, что это военная тайна
 

Видео: 

Poltorak Belokydrya avi

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