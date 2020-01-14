Получение полумиллиарда гривен для Харьковской области под угрозой

Харьковская область чуть ли не единственная в стране, которая до конечного срока подготовки Стратегии развития - декабря 2019 - не справилась с этой задачей. Поэтому в настоящее время находится под угрозой финансирование ряда инфраструктурных проектов развития региона.

Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА

Ми всі знаємо на скільки важлива ця стратегія. Це фактично дорожня карта розвитку нашого регіону. Багато чого залежить від цієї стратегії, нам всім необхідно розуміти, що в наступному 21 році ми, якщо вчасно захистимо цю стратегію, ми отримаємо близько пів мільярда гривень від ДФРР

Нынешний глава облгосадминистрации даже видит в этом своеобразную диверсию.

Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА

Я зараз з’ясовую питання, які грошові кошти виділялися на розробку цієї стратегії. Скільки було витрачено на розробку стратегії. Окрім цього піднімаю внутрішню переписку для того, щоб з’ясувати. Мені повідомляють, що особисто Світличній двічі подавали робочі групи, які вона не затверджувала. Робочі групи за рік не були затверджені, їх затвердив лише я зараз

Уже завтра должны начать свою работу по разработке стратегии развития 17 групп. По всем направлениям будут работать около 200 человек. Они в течение двух недель должны в сверхбыстром режиме нарабатывать все то, что было в разработке, чтобы успеть до конечного срока.