Попавшегося на взятке полковника Генштаба ВСУ арестовали с возможностью залога

Дарницкий районный суд Киева избрал меру пресечения начальнику одного из отделов Главного управления оперативного обеспечения Генштаба ВСУ, задержанному ранее за вымогательство взятки.

Как сообщили в военной прокуратуре Центрального региона, соответствующим решением полковник арестован на два месяца с правом выхода под залог в 96 тысяч гривен.

Ему инкриминируется ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет).

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель одного из отделов Генштаба ВСУ требовал от частного предприятия $3 тысячи за разрешение на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части для установления ячеек нефтехимического загрязнения и проведение восстановительных работ.