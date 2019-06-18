Попытка путча в Молдове: депутаты создают следственную комиссию

18 июня 2019 г. 15:35
Источник: Европейская правда

Депутаты парламента Молдовы собрались 18 июня на очередное заседание с целью создания двух следственных комиссий: по расследованию попытки совершения Демпартией через Конституционный суд и Генпрокуратуру путча в Молдове и по анализу проведения приватизации публичной собственности, начиная с 2013 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Впервые с момента создания парламентского большинства в заседании принимают участие депутаты оппозиционной Демократической партии.

Парламент принял в первом чтении поправки в закон "О Службе информации и безопасности", согласно которым президент предлагает парламенту кандидатуру председателя СИБ.

Депутаты также проголосовали во втором чтении за возвращение Службы государственной охраны в подчинение президента.

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