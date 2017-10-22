Порошенко анонсировал ротацию в зоне АТО

Президент Петр Порошенко в воскресенье встретился с военнослужащими в Авдеевке. Как сообщает пресс-служба главы государства, во время разговора с ними он анонсировал ротацию 72-й, 14-й, 92-й, 53-й бригад.

"На вашу замену приходят другие бригады, которые будут крепко держать ваши позиции", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Порошенко заявил, что украинская армия полностью изменилась за три года, а военные стали настоящими гарантами независимости Украины. "Я хочу сказать, что украинская армия кардинально изменилась. Мы имеем другое вещевое обеспечение, пищевое обеспечение", - сказал глава государства.

"Но не только это составляет силу украинского войска. В первую очередь - это украинский воин. Воин, который воюет за свою землю, не отдавая ни одного клочка врагу. Воин, против которого оказались неэффективными российская пропаганда и технологии гибридной войны. Воин, который демонстрирует лучшие примеры верности присяге, мужества и героизма", - сказал Порошенко.