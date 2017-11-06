Порошенко готов подать законопроект об антикоррупционном суде через две недели

06 ноября 2017 г. 14:50
Источник: Левый берег
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Президент Петр Порошенко готов через две недели внести в парламент свой вариант законопроекта об антикоррупционном суде, если за это время в Верховной Раде не будет создана рабочая группа для наработки консенсусного проекта такого закона.

"Президент  Украины призывает все комитеты, все заинтересованные фракции создать рабочую группу по наработке основных тезисов и принципов закона об антикоррупционном суде", - сказала представитель президента в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко на заседании согласительного совета в понедельник.

Она отметила, что без такой рабочей группы невозможно будет достичь консенсуса в сессионном зале парламента при голосовании за проект закона.

"Если в течение двух недель не будет создана такая рабочая группа и не будут внесены основные позиции, президент готов уже через две недели представить парламенту свой вариант законопроекта об антикоррупционном суде", - сообщила Луценко.

Напомним, ранее Порошенко выступал против создания Антикоррупционного суда, но осенью его риторика изменилась. Он предложил написать новый законопроект вместо двух проектов законов на эту тему, зарегистрированных в парламенте.

Тем временем Венецианская комиссия оба этих законопроекта раскритиковала, но саму идею создания Антикоррупционного суда поддержала и предложила, чтобы Порошенко от своего имени внес новый проект закона.

Создание Антикоррупционного суда - одно из трех требований участников протеста у Рады, а также МВФ, ЕС и США.

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