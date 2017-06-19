Порошенко наградил Яценюка, Климкина и Елисеева орденами за вклад в получение безвиза

19 июня 2017 г. 10:50
Источник: Левый берег

Президент Петр Порошенко наградил бывшего премьер-министра Арсения Яценюка орденом Ярослава Мудрого IV степени, а министра иностранных дел Павла Климкина и заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева - орденом "За заслуги" ІІІ степени за вклад в получение безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом говорится в указе №165 от 19 июня, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что они награждены "за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Евросоюзом безвизового режима, укрепление международного авторитета государства, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм".

Также орденом "За заслуги" ІІІ степени награжден экс-замминистра иностранных дел Андрей Олефиров,

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня. Граждане Украины могут въезжать по биометрическому паспорту в 26 стран-членов ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония).

Также украинцы могут посетить по биометрическому паспорту еще четыре государства, входящих в шенгенскую зону, но не находящихся в составе Евросоюза: Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

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