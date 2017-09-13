Порошенко назначил руководителя Службы внешней разведки

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Егора Божка главой Службы внешней разведки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента в Фейсбуке.

С июня 2015 года до июля 2017 года Божок исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО. 13 сентября президент представил его коллективу СВР Украины как нового руководителя.

"Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - сказал Порошенко.

По словам президента, работа Божка в миссии НАТО "дала возможность скоординировать усилия в поддержку Украины наших международных партнеров и значительно усилить обороноспособность нашего государства".

Порошенко также обозначил стратегические направления развития Службы и ее взаимодействия с ключевыми партнерами. Он выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействовать с другими ведомствами оборонного блока.

Напомним, в апреле прошлого года Порошенко уволил Виктора Гвоздя с должности главы Службы внешней разведки. С тех пор обязанности руководителя внешней разведки исполнял Игорь Разинков.