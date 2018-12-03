Порошенко назвал количество жертв российской агрессии в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Российская Федерация несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом глава государства сказал во время выступления на форуме «70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины».

«В XXI веке Российская Федерация, государство - постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций, осуществила аннексию Крыма, совершила агрессию, оккупировав часть территории Украины. И нормы Всеобщей декларации прав человека массово и последовательно нарушаются на украинских территориях, находящихся под оккупацией России», - заявил Порошенко.

«С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, по данным Организации Объединенных Наций, 10 тысяч человек были убиты, более 23 тысяч получили ранения. Многочисленные случаи умышленных убийств, внесудебных казней, похищение и бросание людей в подвалы или содержание их в нечеловеческих условиях в российских тюрьмах. Пытки, ограбления и другие преступления зафиксированы разными объективными международными организациями в их отчетах», - добавил президент. «И именно Россия несет сейчас полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях», - подчеркнул глава государства.