Порошенко "не готов" говорить об участии в выборах

Петр Порошенко не стал комментировать возможность своего повторного баллотирования в президенты на выборах, которые состоятся в 2019 году.

Президент Украины Петр Порошенко отказался комментировать возможность баллотирования в президенты на выборах, которые состоятся 31 марта 2019 году.

Глава государства не сообщил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

"Сейчас - не готов (говорить о баллотировании). У нас пока нет избирательной кампании. Если такое решение будет принято, то к этому будет отдельная возможность", - сказал Порошенко.

Также президент ответил на вопрос, что он будет делать, если его президентом не переизберут.

"Позиция первая - я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая - я уверен в его ответственном выборе. Позиция третья. Если я приму решение баллотироваться и так случится, что будет кто-то более достойный - я буду ему помогать", - заявил Порошенко на вопрос, что он будет делать, если его не переизберут в 2019.