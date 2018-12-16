Порошенко "не готов" говорить об участии в выборах

16 декабря 2018 г. 18:51
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

Петр Порошенко не стал комментировать возможность своего повторного баллотирования в президенты на выборах, которые состоятся в 2019 году.

Президент Украины Петр Порошенко отказался комментировать возможность баллотирования в президенты на выборах, которые состоятся 31 марта 2019 году.

Глава государства не сообщил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.  

"Сейчас - не готов (говорить о баллотировании). У нас пока нет избирательной кампании. Если такое решение будет принято, то к этому будет отдельная возможность", - сказал Порошенко.

Также президент ответил на вопрос, что он будет делать, если его президентом не переизберут. 

"Позиция первая - я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая - я уверен в его ответственном выборе. Позиция третья. Если я приму решение баллотироваться и так случится, что будет кто-то более достойный - я буду ему помогать", - заявил Порошенко на вопрос, что он будет делать, если его не переизберут в 2019.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.