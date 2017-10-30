Порошенко не назначил судей Верховного Суда в положенные сроки

Президент Петр Порошенко в установленный законодательством 30-дневный срок не назначил судей нового Верховного Суда.

Это следует из положений закона "О судоустройстве и статусе судей", пишут Українські Новини.

"Президент Украины издает указ о назначении судьи не позднее 30 дней со дня получения соответствующего представления Высшего совета правосудия", - сказано в в ч. 2 ст. 80 закона.

Высший совет правосудия определил 111 кандидатов в судьи нового Верховного Суда и внес Порошенко соответствующие представления о назначении 29 сентября.

Закон устанавливает, что назначение на должность судьи осуществляется Президентом на основании и в пределах представления ВСП, без проверки соблюдения установленных требований к кандидатам на должность судьи и порядка проведения отбора или квалификационного оценивания кандидатов. Любые обращения в отношении кандидата на должность судьи не препятствуют его назначению на должность.

Изложенные в таких обращениях факты только могут быть основанием для постановки Президентом перед компетентными органами вопроса о проведении в установленном законом порядке проверки этих фактов.

Напомним, Общественный совет добропорядочности призвал президента Петра Порошенко не назначать 111 избранных в ходе конкурсного отбора судей нового Верховного Суда, пока не будут развеяны сомнения ОСД относительно ряда кандидатур.