Порошенко обвинил в кибератаке на Украину россиян

10 июля 2017 г. 15:06
Источник: Новое Время
55 просмотров

Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии данных, подтверждающих причастность РФ к организации кибератак на инфраструктуру страны в июне.

В частности, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом:

"Кибератаки являются ключевым элементом гибридной войны, и у нас есть свидетельство, что последняя кибератака также была организована Российской Федерацией", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проведенной с помощью вируса Petya.A.

Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.

Мощная хакерская атака началась с Украины, а затем распространилась и на другие страны. Эксперты назвали виновником заражения ПК программу M.E. Doc, используемую в бухгалтерии.

В СБУ заявили, что целью масштабной хакерской атаки была дестабилизация ситуации в Украине.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.