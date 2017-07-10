Порошенко обвинил в кибератаке на Украину россиян

Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии данных, подтверждающих причастность РФ к организации кибератак на инфраструктуру страны в июне.

В частности, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом:

"Кибератаки являются ключевым элементом гибридной войны, и у нас есть свидетельство, что последняя кибератака также была организована Российской Федерацией", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проведенной с помощью вируса Petya.A.

Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.

Мощная хакерская атака началась с Украины, а затем распространилась и на другие страны. Эксперты назвали виновником заражения ПК программу M.E. Doc, используемую в бухгалтерии.

В СБУ заявили, что целью масштабной хакерской атаки была дестабилизация ситуации в Украине.