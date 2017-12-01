Порошенко объявил об отсрочке запуска рынка земли еще на год

Президент Петр Порошенко заявил, что запуск рынка земли будет отложен еще минимум на год.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса в пятницу.

"Пока не удалось прорвать оборону популистов, которые неистово противодействуют свободному обороту земли сельскогохозяйственного назначения, но я хочу подчеркнуть принципиально свою политическую позицию: я за рынок земли", - заявил президент.

Он считает, что пока нужно заниматься сопутствующей работой, такой как наполнение электронного земкадастра. "Послушайте, 25 лет занимались тем, чтобы создать земельный кадастр и сумели сделать только больше половины. Ни о каком запуске рынка без того, что существует 100% оцифровка земельного кадастра, мы говорить не можем", - сказал президент.

Порошенко поручил завершить эту работу за один год.

Напомним, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие. Президент Петр Порошенко во время сентябрьского послания к Верховной Раде пообещал, что не будет выдавливать из нее земельную реформу. Вместе с тем реформа будет необходима для шестого транша МВФ (пока что не получен даже пятый).

Всемирный банк надеется, что правительство объявило земельную реформу своим приоритетом и власти Украины без промедления завершат подготовительные шаги и добьются снятия моратория в 2018 году.