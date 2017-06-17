Порошенко одобрил отмену "закона Савченко"

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон вносит изменения в часть 5 статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которым предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части 1 этой статьи.

Рада приняла закон 18 мая, чем фактически отменила "закон Савченко".

"Принятие этого закона направлено на улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.