Порошенко передал военным медикам 20 новых санитарных машин

14 июня 2017 г. 21:04
Источник: Левый берег
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Бойцам в Авдеевку отправили мобильную операционную.

"Это полная проходимость, клиренс, условия для работы медработника, наибольшее количество тяжелораненых, которых можно эвакуировать... Условия, начиная с кондиционера и заканчивая медицинским оборудованием и обеспечением искусственного дыхания и многое другое, о чем в 2014 году мы не могли даже мечтать", - отметил Порошенко.

Об этом сообщается на сайте президента.

Он также сообщил, что продолжается процесс обновления, осовременивания и поставок военной техники. В частности, сегодня был представлен новейший мобильный рентген-кабинет и новая мобильная операционная, оснащенная по последнему слову техники.

"Если не будет возможности эвакуировать, операции на лучшем оборудовании будут проводиться непосредственно на месте расположения мобильной операционной", - сказал Порошенко, отметив, что эта мобильная операционная отправляется в Авдеевку.

Кроме того, по его поручению государственный оборонный заказ в этом году предусматривает закупку более 100 единиц медицинской полноприводной санитарной военной техники.

С начала проведения АТО на Донбассе погибли 38 военных медиков, более 200 получили ранения.

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