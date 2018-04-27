Порошенко подписал указ об изменении даты Дня пограничника

27 апреля 2018 г. 12:13
Источник: УНИАН
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля.

Об этом глава государства сообщил по случаю 100-летия пограничной службы Украины на Софийской площади в Киеве.

«Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников.

Подписал Указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля на честь 100-летия нашей пограничной службы», - заявил Порошенко.

Президент отметил, что «этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства».

Как известно, ранее День пограничника отмечался в Украине 28 мая.

 

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