Порошенко подписал указ об изменении даты Дня пограничника

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля.

Об этом глава государства сообщил по случаю 100-летия пограничной службы Украины на Софийской площади в Киеве.

«Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников.

Подписал Указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля на честь 100-летия нашей пограничной службы», - заявил Порошенко.

Президент отметил, что «этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства».

Как известно, ранее День пограничника отмечался в Украине 28 мая.