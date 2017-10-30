Порошенко подписал второй закон о повышении пенсий

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий".

Как сообщается на сайте Верховной Рады, документ подписан 30 октября.

Он был принят парламентом за основу и в целом 3 октября 255 голосами.

Закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Этот документ системно связан с законом о пенсионной реформе, который также предусматривает увеличение пенсий, реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами.

"Документ вступает в силу одновременно с Законом Украины также от 3 октября 2017 №2148-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", - сообщается на сайте президента.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" вступил в силу 11 октября.