Порошенко подписал второй закон о повышении пенсий

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий".
Как сообщается на сайте Верховной Рады, документ подписан 30 октября.
Он был принят парламентом за основу и в целом 3 октября 255 голосами.
Закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.
Этот документ системно связан с законом о пенсионной реформе, который также предусматривает увеличение пенсий, реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами.
"Документ вступает в силу одновременно с Законом Украины также от 3 октября 2017 №2148-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", - сообщается на сайте президента.
Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" вступил в силу 11 октября.