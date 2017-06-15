Порошенко подписал закон о питьевом водоснабжении и водоотведении

Реализация закона позволит потребителям получать питьевую воду надлежащего качества и предотвратит возникновение ЧС.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2047-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении", сообщает пресс-служба гаранта.

Верховная Рада Украины приняла соответствующий законопроект 18 мая 2017 года.

Отмечается, что целью данного закона является совершенствование законодательства Украины в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, а также урегулирование отношений, связанных с производством, транспортировкой и поставкой питьевой воды. Кроме того, он регулирует вопросы, связанные отводом, транспортировкой и очисткой сточных вод.

"Реализация закона создаст условия для обеспечения стабильного уровня обслуживания населения питьевой водой нормативного качества, улучшения качества предоставляемых услуг, надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Документ, в частности, регламентирует полномочия органов власти при утверждении правил приема сточных вод в системы централизованного водоотведения на общегосударственном и местном уровнях.

Закон вступает в силу на следующий день с момента его публикации.

Тем временем тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для киевлян вырастет почти на 15%. Рост тарифов объясняют ростом расходов.

НКРЭКУ в этом году намерена пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение для 54 лицензиатов.