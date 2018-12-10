Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщила пресс-служба главы государства.

"Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентацией на Европу. Другие составляющие этой стратегии: Безвизовые, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленные в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепления нашей национальной идентичности ", - прокомментировал Порошенко.

По его словам, этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положение в качестве базы для многочисленных исков Украины в международных судах и других международных инстанций в России как нарушителя этого договора и норм международного права. Он привел отдельные положения документа, где указано, что стороны "строят отношения друг с другом на основании принципов взаимного уважения .., территориальной целостности, нерушимости границ .., неприменения силы, невмешательства во внутренние дела .., добросовестного выполнения международных обязательств. ., норм международного права ... ".

Президент подчеркнул, что в начале 2019-го заканчивается очередной десятилетний срок, когда Украина должна официально определиться, продолжать этот договор или прекратить.

По его словам, "выбор очевиден - прекратить".

Петр Порошенко добавил, что Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.

Народные депутаты Украины 6 декабря приняли решение о прекращении действия настоящего договора.

Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от выполнения любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

В законе отмечается, что, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Большой договор между Украиной и Российской Федерацией было подписан 31 мая 1997 в Киеве сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против) и вступил в силу 1 апреля 1999 года(с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно его соглашению, его действие автоматически продолжалось на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу и истекал 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желания прекратить действие договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.