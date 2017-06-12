Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты

Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты.

Об этом сообщается на сайте президента.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» № 2031-VIII был принят Верховной Радой 16 мая 2017 года.

21 мая, во время церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" президент пообещал подписать этот закон.

"Закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, как только он поступит ко мне из Рады. Почему? Потому что это не символикой Второй мировой, это символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что "Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила эту ленту вне закона".

Данный закон дополняет Кодекс об административных нарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Так, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Такие же действия совершенные повторно в течение года после наложения админвзыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты наказываются штрафом от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административным арестом до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащие ее изображения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 16 мая Рада проголосовала за запрет георгиевской ленты, но на следующий день депутаты от фракции "Оппоблока" внесли проекты постановления об отмене результатов голосования. По регламенту, пока Рада их не рассмотрит, закон направлять на подпись президенту нельзя. 25 мая парламент разблокировал подписание данного закона.