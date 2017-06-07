Порошенко подписал закон об украинских квотах на телевидении

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины, устанавливающий 75% квоты украинского языка на телевидении.

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Спасибо представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа. Подписал соответствующий Закон", - написал Президент.

Во время встречи с журналистами по случаю их профессионального праздника Порошенко отметил, что подписал Закон о доле государственного языка в средствах массовой информации и поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинском медиа.

"Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и ваши предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я с большим удовольствием подписал закон", - цитирует Президента его пресс-служба.

Глава государства также подчеркнул, что этим решением украинский язык среди других языков стал защищенным в Украине.

"Никто не против, чтобы с экранов (телевидения – ред.) звучали другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25%. Слава Богу нам удалось это защитить", - отметил он.

Как сообщалось, 23 мая Рада ввела 75%-ную квоту на украинский язык на телевидении. За несоблюдение квот телеканалам предусмотрен штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора.

Напомним, летом 2016 года Верховная Рада ввела квоты на украинские песни в радиоэфире. В первый год работы закона они должны составлять не менее 25% от общего времени звучания песен в течение суток. Затем постепенно квоты увеличат до 35%. Для новостей и утренних передач квота украинского языка - 50% в первый год с дальнейшим увеличением до 60%.