Порошенко подписал закон об увеличении минимальной суммы алиментов на ребенка

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся улучшения защиты прав ребенка на надлежащее содержание, который предусматривает увеличение минимальной суммы алиментов на детей.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 6 июня данный закон был возвращен с подписью президента.

Данный законопроект был принят Верховной Радой 17 мая.

Согласно принятому документу, несовершеннолетний имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Документ также предусматривает, что минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Размер алиментов может быть как определен как судом, так по договоренности между родителями.

Ранее определялось, что минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Прожиточный минимум в 2017 году в Украине для детей до 6 лет составляет с 1 января 2017 дo 30 апреля – 1355 гривен, с 1 мая дo 30 ноября – 1426 гривен, с 1 декабря – 1492 гривны.

Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 дo 30 апреля – 1689 гривен, с 1 мая дo 30 ноября – 1777 гривен, с 1 декабря – 1860 гривен.