Порошенко пожаловался на зрадофилов в СМИ

Президент Петр Порошенко пожаловался, что СМИ неохотно пишут о позитивных изменениях в стране.

Об этом он заявил на Совете регионального развития, который собрался в Киеве во вторник.

"Наше информационное поле, к сожалению, немного ориентировано на негатив. Иногда, чтобы о позитивном событии сообщили в эфире, ленточку должен перерезать высокопоставленный чиновник, иначе о событии просто промолчат. И даже я не всегда могу помочь. Хочу привести пример: недавно я в одной из западных областей открывал довольно большое предприятие, на тысячи и тысячи рабочих мест. Для двух центральных каналов это было неинтересно. И мне передали, что они не упомянули об этом в сюжете и оказалось, что с точки зрения редакторов это была бы реклама. А инвестор, который создает тысячи рабочих мест, должен за эту рекламу заплатить", - сказал он.

Напомним, что три недели назад Порошенко упрекнул в зрадофильстве Общественный совет добропорядочности, который недоволен кандидатами в Верховный Суд.