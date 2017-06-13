Порошенко присвоил Жизневскому звание Герой Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины Михаилу Жизневскому и вручил "Звезду Героя" его родителям, сообщает во вторник пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Он положил свою жизнь за нашу и вашу свободу. Для нас Михаил - не иностранец, для нас Михаил - украинец в душе", - цитирует П.Порошенко в своей странице в Фейсбук С.Цеголко.

Президент напомнил, что инициировал изменения в законодательство, которые были поддержаны Верховной Радой и которые позволили впервые в истории Украины присвоить высшую награду страны иностранцу - белорусу, который боролся за свободу Украины.

Как сообщалось, П.Порошенко инициировал внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по результатам встречи с семьями Героев Небесной Сотни 20 февраля текущего года. Президент наградил орденами Героев Небесной Сотни трех иностранцев - граждан Беларуси Михаила Жизневского, Грузии - Зураба Хурцию и Давида Кипиани, которые погибли во время Революции Достоинства.

3 мая президент Украины подписал закон "О внесении изменений в раздел V "Заключительные положения" закона "О государственных наградах Украины", принятый Верховной Радой 13 апреля, который предоставляет возможность присвоить звание Герой Украины иностранцам, посмертно награжденных орденом Героев Небесной Сотни.

"Законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за осуществление выдающегося героического поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года)", - сообщается на официальном сайте главы государства.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

"Украина благодарна и будет всегда помнить подвиг Героев Небесной Сотни, которые отдали самое ценное, - свою жизнь. Отдали его не только за свободу нашего государства, но и за то, чтобы сохранить демократию и свободу во всей Европе и во всем мире", - отметил президент, подчеркнув, что в этой борьбе плечо к плечу с украинцами стояли и граждане других стран.

Михаил Михайлович Жизневский (бел. Михаил Михайлавич Жызьнеўски, 26 января 1988г.р., Гомель, Белорусская ССР - 22 января 2014, Киев, Украина) - белорусский активист евромайдана и журналист, член Самообороны Майдана. Член организации УНА-УНСО, проживал в Белой Церкви. Был убит во время противостояний на улице Грушевского в Киеве. Герой Украины.