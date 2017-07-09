Порошенко прогнозирует встречу нормандской четверки до конца лета

09 июля 2017 г. 16:48
Источник: Новое Время
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Порошенко анонсирует в июле телефонный разговор лидеров Украины, ФРГ, Франции и РФ, а к концу лета встречу нормандской четверки.

Об этом он сообщил во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает BBC Украина.

"Мы не исключаем, что по итогам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он будет происходить, но мы настроены на решительный, ускоренный и конкретный практический разговор как в телефонном формате, так и во время саммита уже этим летом ", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель, подводя итоги саммита стран G20 в Гамбурге в субботу, заявила, что 8 июля вместе с президентами Франции и России была достигнута договоренность о проведении телефонной беседы на тему урегулирования ситуации на востоке Украины в нормандском формате.

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