Порошенко: Украине рано подавать заявку на членство в НАТО

09 июня 2017 г. 15:32
Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко считает преждевременной подачу заявки на членство Украины в НАТО, поскольку критерии для того, чтобы претендовать на членство в Альянсе чрезвычайно высокие.

Об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте сегодня в Харькове.

«Конечно, я как президент страны должен заботиться о безопасности государства. Хочу сказать, что у нас впереди очень много работы, поскольку критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО чрезвычайно высокие», - заявил он. Читайте такжеВ Украине введут новые воинские звания, как в армии НАТО Президент добавил, что эти критерии почти совпадают с критериями для членства в ЕС.

«Поэтому реформы, которые мы делаем для того, чтобы адаптировать наше законодательство к ЕС является теми же реформами», - отметил глава государства.

«Давайте мы сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что Украине нужно сделать для того, чтобы реформировать наше государство, чтобы оно отвечало тем критериям, которые необходимы для членства», - добавил президент.

 

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