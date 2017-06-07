Порошенко ветировал закон о частной детективной деятельности

Президент Петр Порошенко ветировал закон, разрешающий оказание частных детективных услуг.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.
В предложениях к закону Порошенко отмечает, что перечень разрешенных видов частных детективных услуг сформирован без учета требований законодательства.
Отмечается, что разрешение детективам вести внешнее наблюдение на открытой местности в общественных местах и на транспорте не сопоставляется с предусмотренным законом запретом детективам осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, которые отнесены к исключительной компетенции оперативных подразделений.
Порошенко решил вернуть закон для повторного рассмотрения и предлагает согласовать его с нормами базовых законодательных актов.