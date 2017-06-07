Порошенко ветировал закон о частной детективной деятельности

07 июня 2017 г. 10:11
Источник: Левый берег
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Президент Петр Порошенко ветировал закон, разрешающий оказание частных детективных услуг.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

В предложениях к закону Порошенко отмечает, что перечень разрешенных видов частных детективных услуг сформирован без учета требований законодательства.

Отмечается, что разрешение детективам вести внешнее наблюдение на открытой местности в общественных местах и на транспорте не сопоставляется с предусмотренным законом запретом детективам осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, которые отнесены к исключительной компетенции оперативных подразделений.

Порошенко решил вернуть закон для повторного рассмотрения и предлагает согласовать его с нормами базовых законодательных актов.

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