Порошенко возглавил антирейтинг политиков – соцопрос

26 апреля 2018 г. 17:30
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Петр Порошенко стал лидером антирейтинга среди возможных кандидатов на пост главы государства, о чем свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, обнародованным в четверг, 45,3% среди всех опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях.

Антирейтинг экс-премьера Украины Арсения Яценюка – 25,6%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 25,2%, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 24,2%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 18,4%, сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко – 17,1%, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича – 15,9%.

Городской голова Львова Андрей Садовой в антирейтинге получил 11,3%, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и шоумэн Владимир Зеленский - по 10,3%, музыкант Святослав Вакарчук - 9,5%, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 8,5%.

Исследование проводилось 10-22 апреля, методом интервью опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Погрешность выборки составляет не более 1,5%.

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