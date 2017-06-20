Порошенко встретился с Трампом

20 июня 2017 г. 18:56
Источник: УНИАН
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Спикер Белого дома даже опубликовал фотографию.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Он опубликовал фотографию, на которой видно, что Порошенко сидит рядом с Трампом, а также по обе стороны присутствуют представители государств, в том числе вице-президент США Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

После встречи с вице-президентом президент Украины Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки", - отметил Спайсер.

Ранее, в Белом доме подтвердили, что 20 июня, в Вашингтоне Дональд Трамп приедет на встречу Петра Порошенко с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Президент (Дональд Трамп - УНИАН) встретится с советником по вопросам национальной безопасности МакМастером и приедет на встречу вице-президента Майкла Пенса с президентом Украины Петром Порошенко", - говорилось в сообщении Белого дома. Встреча запланирована на 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 по Киеву).
 

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