Порошенко ввел в действие решение СНБО с предложениями в госбюджет-2018

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны с предложениями в госбюджет-2018.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Президент Порошенко подписал указ №278/2017 "О решении СНБО от 13 сентября 2017 года "О предложениях к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этим указом Порошенко ввел в действие соответствующее решение СНБО. Контроль над его выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

СНБО поручил Кабмину предусмотреть в проекте закона расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны, при этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны предусмотреть в объеме не менее 165,372 млрд гривен, в том числе не менее 158,997 млрд гривен - из общего фонда госбюджета, 6,375 млрд гривен - из специального фонда.

В частности, для Минобороны в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда госбюджета в объеме 81 689,2 млн гривен, а за счет средств специального фонда - в объеме 1 625,3 млн гривен.

На финансирование Нацгвардии в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда госбюджета в объеме 10 354 млн гривен, за счет средств специального фонда - в объеме 739 млн гривен.

Правительство также должно предусмотреть также финансирование Национальной полиции в объеме 24 277,2 млн гривен за счет средств общего фонда Госбюджета и 90 млн гривен за счет средств спецфонда госбюджета.

Администрации Государственной пограничной службы в 2018 году должно быть выделено финансирование в объеме 9 010,6 млн гривен за счет средств общего фонда госбюджета и 33,2 млн - за счет средств спецфонда.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9 774,6 млн гривен из общего фонда и 969,4 млн гривен из спецфонда госбюджета 2018 года.

На финансирование Службы безопасности должно быть предусмотрено 7 491,1 млн гривен за счет средств общего фонда и 160,9 млн гривен - за счет средств спецфонда.

Кабмин также должен планировать ежегодно расходы на финансирование органов сектора безопасности и обороны за счет спецфонда госбюджета в соответствии с поданными обоснованными предложениями.

Правительству поручено подготовить в десятидневный срок после вступления в силу закона "О государственном бюджете на 2018 год" проект основных показателей гособоронного заказа на 2018-2020 годы и представить на рассмотрение СНБО.

Кроме того, Кабмин должен до 1 ноября рассмотреть вопрос введения механизма льготных ипотечных кредитов для обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и членов их семей.

Напомним, в четверг, 15 сентября, Кабмин одобрил проект госбюджета-2018 и направил его в Верховную Раду. Проект бюджета предусматривает увеличение финансирования на безопасность и оборону на 15%, с 143,6 млрд гривен до 164,9 млрд гривен.

В бюджете Украины на 2017 год было предусмотрено 129 млрд грн на сферу безопасности и обороны. В июле в бюджет внесли изменения и дополнительно выделили силовикам 9 млрд гривен.

В 2016 расходы на оборону составили 113 млрд грн.