Порошенко ввел в действие "засекреченное" решение СНБО о защите морей

12 октября 2018 г. 18:11
Источник: Интерфакс-Украина
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".
 
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Президента.
 
Текст указа № 320/2018, который вступил в силу со дня его опубликования, и соответствующее частично засекреченрое решение СНБО обнародованы на сайте главы государства сегодня, 12 октября, днем. 
 
 

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