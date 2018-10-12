Порошенко ввел в действие "засекреченное" решение СНБО о защите морей

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Президента.

Текст указа № 320/2018, который вступил в силу со дня его опубликования, и соответствующее частично засекреченрое решение СНБО обнародованы на сайте главы государства сегодня, 12 октября, днем.