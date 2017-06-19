Порошенко вылетел в США с рабочим визитом

19 июня 2017 г. 12:53
Источник: Новое Время
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Президент Украины Петр Порошенко отправился в США с рабочим визитом.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты", - написал он в Twitter.

Других подробностей Цеголоко не сообщил.

Напомним, что ряд украинских СМИ сообщили о том, что США и Украина договорились о полноценных переговорах президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил информацию о встрече американского и украинского президентов.

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