Порошенко забраковал идею разорвать дипломатические отношения с Россией

09 ноября 2017 г. 10:04
Источник: Левый Берег
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Президент Украины Петр Порошенко выступил против разрыва дипломатических отношений с Россией.

Об этом заявил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник вечером в среду в эфире телеканала "Прямой" после заседания фракции БПП, на которое приходил Порошенко.

"Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идея, которую я предлагал комитету, остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностью", - заявил Винник.

Напомним, правку о разрыве дипломатических отношений с Россией Винник внес в законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом. Этот документ принят в первом чтении.

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