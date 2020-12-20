Портал Комментарии будет освещать деятельность Харьковской мэрии

Харьковский городской совет (ХГС) объявил четыре тендера на общую сумму 1,9 млн грн, о чем свидетельствует система публичных закупок ProZorro. За эти средства мэрия собирается разместить 500 публикаций в онлайн-медиа о деятельности городской власти. В том числе, речь идет о материалах с официальных ресурсов ХГС с фото и видео.

От участников открытых торгов требуется:

- общественно-политическая и (или) информационная тематическая направленность ресурсов;

- не менее 60% информационных материалов о Харькове в ленте новостей в течение последнего года;

- не меньше 2500 уникальных посетителей в день в течение последнего года;

Так, первый тендер на сумму 487,8 тыс. грн предполагает размещение и продвижение 125 материалов о разъяснении прав и обязанностей жильцов в их отношениях с органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями, городскими учреждениями образования, здравоохранения и т.д. и о культурной жизни города.

Следующая закупка – еще 125 материалов за 487,8 тыс. грн, но уже о ходе встреч, семинаров, конференций, других публичных мероприятий и реализации социально-культурных проектов, которые организует Харьковский городской совет или которые осуществляются при его поддержке.

Третий тендер также предполагает 125 материалов на сумму 487,8 тыс. грн. Освещать надо проекты диджитализации в Харькове и важные инфраструктурные проекты в городе.

И четвертая закупка (сумма — 487,8 тыс. грн) – это размещение и продвижение 125 материалов о жилищно-коммунальной проблематике Харькова и разъяснение решений горсовета, городского головы и исполнительных органов. Услуги, согласно документам, будут предоставляться до 16 декабря 2021 года.

Аукционы на все четыре тендера состоялись до 18 декабря. По результатам торгов, самую выгодную цену во всех случаях предложил ООО "Издательский дом Масави" — размещение новостей Харьковской мэрии на портале Комментарии. Участие в каждом из четырех тендеров горсовета взяли, кроме ИД "Масави", еще четыре компании.

1) ООО "Медиа группа Объектив". По данным системы YouControl, конечными бенефициарами являются Давтян Дмитрий, Карина и Александр. Александр Саркисович – бизнесмен и политический деятель, собственник "Инвестиционной группы "DAD"", был депутатом как городского, так и областного совета Харькова. А Дмитрий и Карина – его дети.

В августе и сентябре этого года компания заключила контракты с Харьковской районной госадминистрацией на предоставление телевизионных услуг. Кроме трансляции новостных программ на канале Давтяна "Симон", функционирует сайт "Объектив", где публикуются как харьковские новости, так и материалы о событиях в Украине и мире.

2) ФЛП Коротаева Мария Степановна, предоставляет издательские услуги.

Как свидетельствуют данные веб-сайта ХарківTimes, Мария Коротаева является главным редактором этого издания. В основном, сайт публикует новости Харькова и Харьковской области. По данным системы YouControl, регистрация ФЛП произошла только в сентябре этого года.

3) ООО "Эффективный ум". Учредители Геннадий Тюрин (95%) и Александр Брусенцов (5%).

Брусенцов – бывший сотрудник Лозовской объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Харьковской области. Сейчас – главный редактор новостного портала "Город Х". Сайт освещает события Харькова и региона.

Тюрин в 2010-2014 гг. был прокурором Харьковской области. В прошлом году компания уже выигрывала подобные тендеры на размещение информационных материалов от Харьковской мэрии.

4) ООО Информационное агентство "Статус-кво".

Конечные бенефициары — Алексей Логвиненко (народный депутат Украины V, VI созывов) и Ольга Васищева. Одноименное новостное агентство освещает новости Харькова, Полтавы, Львова, Киева, Донбасса. Однако, как показали итоги аукционов, между остальными участниками могут прослеживаться договоренности.

Во-первых, все четыре компании предложили похожие начальные суммы в диапазоне от 480 до 487 тыс. грн.

И во-вторых, если бы "Масави" не участвовал, то каждая бы из четырех компаний получила бы по одному лоту. Так, первый тендер выиграл ИД "Масави" с итоговым предложением 435 тыс. грн. Вторая минимальная цена у ФЛП Коротаева Мария Степановна с итогом в 486 тыс. грн. По результатам второго тендера "Масави" — 400 тыс. грн, вторая позиция – "Эффективный ум" с 479 тыс. грн. Третий тендер: у лидера – "Масави" — 282 тыс. грн, вторым следует ИА "Статус-кво" с итоговым предложение 475 тыс. грн. А в четвертом тендере, если бы не сумма 350 тыс. грн от "Масави", аукцион бы выиграла "Медиа группа Объектив", у которой по итогу 476 тыс. грн. Итого, разница между начальной и конечной ценой, предложенной ИД "Масави", на 9-45% ниже, чем было заявлено изначально в тендерной документации. Кроме того, конечная цена, предложенная "Масави", меньше конечной суммы, которую предложила компания, занявшая вторую позицию в каждом из тендеров на 8-66%.

При этом, в ходе торгов никто из четырех вышеуказанных участников с ИД "Масави" не торговался и даже не пытался перебить по цене.

Отметим, что это не первый раз мэрия Харькова оглашает тендеры на размещение пиар-материалов. Как ранее сообщали "Комментарии", Харьковский городской совет хочет в течение пяти лет потратить на газету "Харьковские известия" почти 90 миллионов гривен. АМКУ начал проверку в соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

Кроме того, в первом полугодии 2020-го горсовет бюджетными деньгами рассчитался за пиар на нескольких местных ресурсах.

Напомним, что по версии USAID-Internews, портал Комментарии входит в ТОП-20 самых популярных новостных интернет ресурсов в Украине.

