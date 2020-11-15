После отмены результатов выборов в Харькове городская ТИК приняла новый протокол

15 ноября 2020 г. 19:33
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Харьковская городская территориальная избирательная комиссия подписала новый протокол по результатам выборов в Харьковский городской совет.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на председателя Харьковской городской ТИК Ольгу Мозговую.

По ее информации, комиссия подписала новый протокол во исполнение решения апелляционного суда.

Как отмечается, протокол комиссии в документах ТИК на сайте горсовета пока не опубликован.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о результатах выборов депутатов Харьковского городского совета.

С соответствующим заявлением в суд обратился кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Алексей Вац. 

Суд постановил, что при подписании документа избирком не учел решения судов, где рассматривались дела, связанные с выборами в районах города.

Истец также настаивал на назначении повторных выборов, но суд ему в этом отказал.

 

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