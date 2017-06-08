Посольство США не считает терактом взрыв на своей территории

Посольство США в Украине не считает взрыв на своей территории террористическим актом.

"Мы можем подтвердить, что произошел инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства вскоре после 12:00 8 июня на территории посольства. Это не повлекло никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом. Посольство тесно сотрудничает с нашими партнерами из местных правоохранительных органов в расследовании этого инцидента", - сообщается в фейсбуке посольства.

Напомним, в ночь на 8 июня в 00.05 в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о взрыве на территории посольства США. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство, в результате взрыва никто не пострадал.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, дело должны передать СБУ. Проводятся мероприятия по установлению причастных лиц.