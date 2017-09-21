Посольство США предложило россиянам получать американские визы в Киеве

21 сентября 2017 г. 14:29
Источник: Левый берег

Жители Российской Федерации могут получать американские визы в посольстве США в Киеве.

Об этом сообщается на сайте посольства США в Украине.

"Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве. Заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы, но должны физически находиться в Украине во время подачи заявления и получения визы, поскольку мы не можем принимать заявления от граждан по почте, пока они находятся за пределами Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявители должны указать местный адрес в Украине - адрес отеля, родственников, офиса - во время записи на собеседование.

"Обратите внимание, что заявитель или его представитель должны оплатить визовый сбор в Райффайзен Банке в Украине до назначения визового интервью. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Соединенные Штаты с 23 августа приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. Как сообщалось, с 1 сентября 2017 года, собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке приостановлены до последующего уведомления.

Жители оккупированного Россией Крыма также должны обращаться за американской визой в Киев.

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