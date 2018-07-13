В Сети появились первые за 2 года кадры с Сенцовым в колонии - видео

В Сети появились первые за два года кадры, на которых можно увидеть Олега Сенцова в заточении.

Видео опубликовало "Крым.Реалии".

"Уникальные кадры – впервые за два года можно увидеть Олега Сенцова в заточении. Вот так он выглядел примерно месяц назад, в восемнадцатый день голодовки", - комментирует издание.

На записи видно, как Сенцову в конце мая звонит Ксения Собчак и ее мать – член Совета федерации Людмила Нарусова.

"Это видео силовики потом отдали российским СМИ. А те опубликовали в интернете", - говорится в сообщении.

Также на записи содержатся кадры, где Сенцов на этапе в Челябинске в феврале 2016 года разговаривает с местной правозащитницей.