Появилось видео ракетного удара по зрителям на полигоне в РФ, снятое непосредственно из кабины вертолета

В Сети обнародовали видео из кабины вертолета Ка-52 (Аллигатор), который нанес в РФ ракетный удар по зрителям.

Как сообщали российские СМИ, инцидент произошел на полигоне Лужский под Петербургом во время совместных российско-белорусских учений Запад-2017.

В свою очередь в Минобороны России заявили, что ракеты были выпущены по гражданским не во время самих учений, в которых принимали участие глава ведомства Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин, а ранее, во время тренировки.

В то же время, почему происшествие было скрыто от общественности, в министерстве не уточнили.

Согласно некоторым данным, в результате ракетного удара пострадали два человека.

В то же время официальные власти эту информацию не подтверждают.