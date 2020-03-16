Пожар в харьковской десятиэтажке: госпитализирован ребенок

16 марта 2020 г. 15:43
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Сегодня, 16 марта, в 4:24 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном жилом доме на проезде Садовом, 9.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей на первом этаже в подсобном помещении горел мусор, двери в мусоросборник и входные двери в лестничную клетку на площади 6 кв.м.
 
Уже после ликвидации пожара стало известно, что трехлетний ребенок, проживающий в одной из квартир дома, имеет плохое самочувствие. С подозрением на отравление угарным газом его госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу №1. Как выяснилось, они с отцом до прибытия спасателей спустились с 10-го этажа по задымленной лестничной клетке.
 
Причина возникновения пожара устанавливается.

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