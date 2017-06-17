Пожар в Лондоне: более 1000 протестующих требуют отставки Мэй

Более тысячи человек собрались под стенами резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг Стрит с требованием отставки Терезы Мэй.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Протестующие считают, что премьер неадекватно отреагировала на события вокруг трагического пожара в Grenfell Tower. Многие из присутствующих очень обозленные.

"Почти единодушно протестующие считают, что Мэй должна немедленно уйти в отставку, слово "трус" чаще всего используют относительно Терезы Мэй", - сообщает корреспондент издания, находящийся на месте протеста. Пока на улице продолжается протест, Тереза ​​Мэй проводит встречу в своей резиденции с волонтерами, родными жертв и жителями Grenfell Tower.

Отметим, Мэй резко критиковали за то, что она в течение трех дней избегала личной встречи с пострадавшими в результате пожара. В пятницу Мэй таки увиделась с людьми, но встреча показалась неприятной для премьера: ее провожали криками "Позор".