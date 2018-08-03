Правительство финансирует развитие регионов®

Правительство Гройсмана ежегодно увеличивает государственную поддержку развития громад и инфраструктуры. В этом году по разным направлениям и программам она достигает свыше 30 млрд грн.

В частности, 4,05 млрд грн уже выделено из Государственного фонда регионального развития, ещё 2,11 млрд грн регионы получают по субвенции из бюджета на социально-экономическое развитие. Эти средства направлены на строительство и ремонт разных объектов, необходимых жителям конкретного города, села, ОТГ, – детских садов, школ, медицинских учреждений – и оснащение их современным оборудованием; на строительство и ремонт дорог, сетей водоснабжения и уличного освещения, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни.

В Харьковской области выделенные правительством средства будут использованы на строительство, ремонт и утепление более двух десятков садиков, школ, спортивных объектов и объектов культуры. В частности, выделены средства на:

• ремонт Змиевского лицея № 1 имени дважды Героя Советского Союза С. К. Слюсаренко в г. Змиев – 11,2 млн грн

• ремонт школы пгт Краснопавловка Лозовского района – 8 млн грн

• ремонт Алексеевского УВК в с. Алексеевка Первомайского района – 13,9 млн грн

• реконструкцию Лозовской детско-юношеской спортивной школы «Юность» – 6,7 млн грн

• реконструкцию Золочевской детско-юношеской спортивной школы – 8,8 млн грн

• строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса Красноградской детско-юношеской спортивной школы – 14,9 млн грн

• ремонт крыши Богодуховского ДОУ (ясли-сад) № 6 «Дзвиночок» в г. Богодухов – 1,4 млн грн

• ремонт школы № 91 в г. Харьков – 1,4 млн грн

• ремонт детского сада № 394 в г. Харьков – 1,8 млн грн

• ремонт детского сада № 32 в г. Харьков – 1,5 млн грн

• ремонт дошкольного учебного заведения (ясли-сад) № 38 комбинированного типа в г. Харьков – 1,5 млн грн

• ремонт дошкольного учебного заведения (ясли-сад) № 106 комбинированного типа в г. Харьков – 1,5 млн грн

• ремонт здания СОШ I-III ст. № 117 в г. Харьков – 1,4 млн грн

• ремонт здания Харьковской школы-интерната I-II ст. № 14 – 1,4 млн грн

• ремонт помещений Покотиловского лицея «Проминь» – 1,1 млн грн

• реконструкцию школы в с. Перемога Лозовского района – 1,3 млн грн

• ремонт актового зала Нововодолазской гимназии в пгт Новая Водолага – 1,5 млн грн

• реконструкцию кровли Кегичевского лицея в пгт Кегичевка – 2,5 млн грн

• ремонт кровли школы в с. Слобожанское Кегичевского района - 1 млн грн

• реконструкцию Золочевской детской музыкальной школы и благоустройство территории – 3,6 млн грн

• строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Дергачевского лицея № 2 в г. Дергачи – 3,2 млн грн

• ремонт детско-юношеской спортивной школы № 6 в г. Харьков – 1,4 грн

• ремонт Комплексной детско-юношеской спортивной школы № 9 в г. Харьков – 1,4 млн грн

• памятникоохранные работы на здании-памятнике архитектуры по ул. Рымарской, 21 в г. Харьков (КП «Харьковская областная филармония») – 194 млн грн

• ремонт дома культуры в пгт Люботин – 7,2 млн грн

• ремонт здания Лозовского городского Дворца культуры – 3,5 млн грн

• ремонт дома культуры «Днипро» в пгт Краснопавловка – 1,1 млн грн

Также будет проведён ремонт в медицинских учреждениях области и закуплено для них дорогостоящее оборудование. В частности, предусмотрены средства на:

• ремонт Изюмской центральной городской больницы, г. Изюм – 21,7 млн ​​грн

• реконструкцию Купянской центральной городской больницы – 5,4 млн грн

• ремонт Богодуховской центральной районной больницы – 6,3 млн грн

• приобретение компьютерного томографа для Богодуховской центральной районной больницы – 5 млн грн

Выделены средства на строительство и реконструкцию водопроводов и объектов инфраструктуры, в частности, 1,5 млн грн – на строительство системы водоснабжения с. Осиново Купянского района. Кроме того, выделено 1,4 млн грн на реконструкцию городского парка (первая очередь) города Купянск.

С полным перечнем объектов можно ознакомиться здесь:

Об инвестиционных программах и проектах регионального развития, которые могут реализовываться в 2018 году за средства Государственного фонда регионального развития

Некоторые вопросы распределения в 2018 году субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий