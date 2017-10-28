Правительство Каталонии возглавила вице-премьер Испании

28 октября 2017 г. 14:23
Источник: Левый Берег
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Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария по решению испанского правительства возглавила Женералитат Каталонии с 28 октября 2017 года.

Как сообщает BBC, полномочия Карлеса Пучдемона прекращены.

Кроме того, глава МВД Испании Хосе Игнасио Сойдо подписал распоряжение об отставке начальника каталонской полиции.

Напомним, в пятницу, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Через час после голосования испанский сенат задействовал 155-ю статью Конституции, в рамках которой предполагается, что испанское правительство может отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о досрочных выборах в региональный парламент.

Ни одна страна не выразила поддержку намерениям Каталонии объявить независимость.

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