Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

10 августа 2020 г. 18:12
Источник: РБК-Украина
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Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Это связано с акциями протеста, которые произошли в Бейруте после взрыва селитры в порту. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Al Arabiya.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он.

По данным издания Reuters, премьер-министр Ливана Хасан Диаб сегодня вечером выступит с обращением нации.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов. Правоохранители Ливана утверждают, что в порту произошел взрыв селитры.

В результате взрыва погибли уже более 220 человек, еще около пяти тысяч пострадали. После взрыва в Бейруте 30 украинцев обратились за помощью в посольство.

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