Правоохранители провели обыск в машине чиновника горсовета прямо в центре Харькова

01 июля 2020 г. 22:18
589 просмотров

Сегодня в центре Харькова напротив горсовета правоохранители провели обыск в автомобиле Романа Нехорошкова - директора Департамента жилищного хозяйства горсовета. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Как позже рассказал пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, следственные действия проходили в рамках уголовного производства, открытого по факту хищения 800 тысяч гривен во время выполнения работ по установке освещения на проспекте Гагарина.

Напомним, что ранее обвинения уже были предъявлены руководителю фирмы-подрядчика, заместителю Нехорошкова, а также организатору преступной схемы.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53