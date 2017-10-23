Правящая партия получила более 55% голосов на местных выборах в Грузии

В Грузии на выборах в органы местной власти большинство голосов получила правящая партия "Грузинская мечта". По предварительным данным, опубликованным на сайте ЦИК Грузии, она набрала более 55% голосов, пишет РБК.

"Грузинская мечта" улучшила свой результат по сравнению с местными выборами 2014 года, когда она набрала около 51% голосов. Представитель партии, Каха Каладзе, по итогам выборов стал мэром столицы Грузии Тбилиси.

На втором месте оказалась бывшая партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", которая набрала порядка 17% голосов. Эта партия была правящей в период президентства Саакашвили в Грузии, однако потеряла большинство в парламенте страны по итогам выборов 2012 года. На предыдущих местных выборах в 2014 году ЕНД также была на втором месте. Тогда она показала лучший результат, набрав более 22%.

На третьем месте оказалась партия "Европейская Грузия" с результатом порядка 10,5%.

Всего в Грузии работали 3644 участка. Граждане страны выбирали депутатов местных законодательных органов в четырех самоуправляемых городах и 59 муниципалитетах страны.

Партия "Единое национальное движение" уже заявила о ряде нарушений во время выборов. Так, глава избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от ЕНД Заала Удумашвили, Леван Бежашвили заявил о "беспрецедентных нарушениях" во время голосования в столице. По его словам, представители правящей партии оказывали давление на избирателей.

Кандидат в мэры Тбилиси от партии "Европейская Грузия" Каха Кукава сообщил, что не исключает проведение акций протеста по итогам выборов.

Партия "Грузинская мечта" была основана миллиардером Бидзиной Иванишвили в 2012 году как коалиция ряда политических движений, противостоявших ЕНД Михаила Саакашвили. В 2013 году поддержанный этой партией кандидат, Георгий Маргвелашвили, был избран президентом страны.