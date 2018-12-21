Представители Красного Креста пытаются попасть к пленным морякам

Международный комитет Красного Креста направил России запрос, в котором призвал предоставить доступ к украинским морякам в московских СИЗО.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

«После получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков, они смогут посетить их. По результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условий их содержания», – написала Денисова.

Напомним, 25 ноября российские силовики в Керченском проливе открыли огонь по украинским кораблям, захватили их и 24 членов их экипажей. Трое моряков при этом были ранены. Всех захваченных украинцев удерживают в СИЗО в Москве. Украинская власть признает их военнопленными.