Предвыборная гонка в Московском районе: первым идет кандидат Данило®

По данным, полученным в ходе опроса общественного мнения социологической группой «СоциоВерсия», кандидат в Харьковский горсовет от ОПЗЖ Сергей Данило сломал общую картину местных партийных рейтингов и на сегодня заметно опережает своих конкурентов.

Данило считает, что его лидирование в предвыборной гонке обусловлено тем, что задолго до выборов он работал на округе – как человек и гражданин. Благодаря оказываемой им обычным людям правовой помощи многие успешно решили свои проблемы.

Это не только имущественные споры и супружеские разводы с последующим разделом имущества. Это также и уголовные дела, по которым потерпевшие годами не могли добиться справедливости. Это и трудовые споры, особенно иски по незаконным увольнениям.

На счету Данило немало выигранных исков к коммунальным предприятиям. Чаще всего это отмена незаконных начислений за непредставленные коммунальные услуги.

Немаловажную роль также сыграла его борьба с распространением наркотиков на улицах района и города. Сюда же стоит добавить помощь детским и подростковым внешкольным учреждениям и создание аналогичным им общественных.

Несколько лет назад для кандидата Данило такая ежедневная работа была нормальным способом жизни, когда он помогал окружающим его людям, обществу. Теперь же те люди, которым он помогал, стали его избирателями. И они просто не забыли доброго к себе отношения.

В ходе опроса оказалось, что на сегодня рейтинг Сергея Данило в Московском районе составляет 38 процентов. Ближайший к нему кандидат от «Блока Кернеса – Успешный Харьков» набирает 31,5 процента. Кандидат от «Слуги народа» идет третьим с результатом в 10,1 процента.

Справка

В целом по Харькову симпатии жителей распределились следующим образом: