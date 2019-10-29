 

Премьер: Каждый уголок Украины будет покрыт интернетом

29 октября 2019 г. 13:58
Источник: Комментарии
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 29 октября, сообщил, что вскоре вся страна будет покрыта интернетом и качественной мобильной связью. 

Меморандум, который позволит это сделать, чиновник сегодня подписал с самыми большими мобильными операторами Украины. Об этом на своей странице в социальной сети написал сам Алексей Гончарук.

"Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета. Как результат — у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А у украинцев — качественная связь в селах и на дорогах. Правительство со своей стороны готово оказать максимальную поддержку в этом процессе для мобильных операторов", — отметил Алексей Гончарук. 

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